В Белоруссии заявили о достижении понимания с Россией на газовые цены
Москве и Минску удалось прийти к общему пониманию в вопросах формирования цены на газ и также – к формированию общего рынка. Об этом заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко по итогам встречи министров энергетики России и Белоруссии Александром Новаком и Виктором Каранкевич, а также главы «Газпрома» Алексея Миллера, сообщает ТАСС.
«Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — сообщил белорусский дипломат.
Также он отметил, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах на газ, сопоставимых с внутрироссийскими.
По словам Семашко, к 1 января 2022 года Россия и Белоруссия планируют установить цену на топливо, которая удовлетворит обе стороны.
Напомним, долг Минска за поставленный российский газ, по данным «Газпрома», превышает 165,5 млн. долларов.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН рассказал о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией в сложившихся условиях.
«Лукашенко всегда говорил, что белорусская сторона за интеграцию. Вопрос в условиях и в принципах, на которых эта интеграция происходит. С белорусской стороны нет никакого принципиального отторжения интеграционным процессам, но у Белоруссии есть своя интеграционная позиция и в некоторых моментах она не совпадает с российской», - пояснил политолог..
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