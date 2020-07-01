В Белоруссии заявили о достижении понимания с Россией на газовые цены

Также он отметил, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах на газ, сопоставимых с внутрироссийскими.

По словам Семашко, к 1 января 2022 года Россия и Белоруссия планируют установить цену на топливо, которая удовлетворит обе стороны.

Напомним, долг Минска за поставленный российский газ, по данным «Газпрома», превышает 165,5 млн. долларов.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН рассказал о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией в сложившихся условиях.

«Лукашенко всегда говорил, что белорусская сторона за интеграцию. Вопрос в условиях и в принципах, на которых эта интеграция происходит. С белорусской стороны нет никакого принципиального отторжения интеграционным процессам, но у Белоруссии есть своя интеграционная позиция и в некоторых моментах она не совпадает с российской», - пояснил политолог..



