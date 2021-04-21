В Белоруссии ограничат валютные операции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который позволит Нацбанку на год ограничить валютные операции в стране, сообщается на сайте президента.

Национальный банк получит возможность изымать валюту у юридических лиц и конвертировать ее в белорусские рубли по своему курсу. Также под запрет могут попасть валютно-обменные операции и ведение счетов в иностранных банках. Для совершения валютных сделок регулятор может потребовать специальное разрешение, а также установить предельные суммы и сроки этих операций.

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Предполагается, что при помощи этих мер власти страны обеспечат экономическую безопасность и стабильность финансовой системы.

При этом известно, что золотовалютный резерв страны значительно сократился. Сейчас он составляет 6,9 миллиардов долларов, что уже не соответствует минимальной норме Международного валютного фонда. До конца 2021 года резерв может сократиться еще на миллиард долларов.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВалютаФинансыБелоруссия
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