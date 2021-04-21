В Белоруссии ограничат валютные операции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который позволит Нацбанку на год ограничить валютные операции в стране, сообщается на сайте президента.

Национальный банк получит возможность изымать валюту у юридических лиц и конвертировать ее в белорусские рубли по своему курсу. Также под запрет могут попасть валютно-обменные операции и ведение счетов в иностранных банках. Для совершения валютных сделок регулятор может потребовать специальное разрешение, а также установить предельные суммы и сроки этих операций.