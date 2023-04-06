В Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля

Цифровой рубль будет внедряться постепенно и не заменит наличные и безналичные формы российской валюты. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит ТАСС.

Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля

Она отметила, что наличный, безналичный и цифровой рубль будут иметь «одинаковое хождение».

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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