В Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля
6 апреля 202316:26
Цифровой рубль будет внедряться постепенно и не заменит наличные и безналичные формы российской валюты. Такое заявление сделала первый зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что наличный, безналичный и цифровой рубль будут иметь «одинаковое хождение».
Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что использование цифрового рубля будет добровольным.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru