В Банке России рассказали о способах выявления майнеров
Майнеров криптовалюты будут выявлять правоохранительные органы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.
По ее словам, к выявлению майнеров могут быть привлечены не только правоохранительные органы, но и другие ведомства.
Также Данилова отметила, что отслеживать майнинг кприптовалюты будет возможно и по энергопотреблению.
«Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности», – подчеркнула директор департамента финансовой стабильности ЦБ.
Ранее Банк России предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Данилова заявила, что ЦБ не рассматривает запрет на владение криптовалютой со стороны граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- СК потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова
- Названа опасность омикрон-штамма
- Мишустин: Россия должна сохранить статус мировой авиационной державы
- В Банке России рассказали о способах выявления майнеров
- Москвичей предупредили о новом мощном снегопаде
- Призывник, давший пощечину памятнику на Кубани, арестован
- Мишустин заявил, что Россия нуждается в сверхзвуковом самолете
- Песков заявил об угрозе гражданской войны на Украине из-за санкций против России
- Обвиняемые по делу «Об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет заключения
- Мурашко призвал региональные власти вовремя вводить ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru