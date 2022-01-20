В Банке России рассказали о способах выявления майнеров

По ее словам, к выявлению майнеров могут быть привлечены не только правоохранительные органы, но и другие ведомства.

Также Данилова отметила, что отслеживать майнинг кприптовалюты будет возможно и по энергопотреблению.

«Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности», – подчеркнула директор департамента финансовой стабильности ЦБ.

Ранее Банк России предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют на территории страны. Данилова заявила, что ЦБ не рассматривает запрет на владение криптовалютой со стороны граждан.

