В Банке России допустили повышение ключевой ставки до 17-18%
Центробанк РФ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, она может вырасти до 17-18%. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании. По словам Тремасова, на последнем заседании были предложения повысить ставку до 17% и до 18%.
Глава департамента Центробанка подчеркнул, что к заседанию в июле будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает снижения перегрева экономики во втором квартале. По ее словам, вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, возросла, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru