В банках России обнаружили рекордную валютную «дыру»
В валютном балансе банковской системы России обнаружили рекордную «дыру» в 15 миллиардов долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет Центробанка.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил, что валютные активы стали отрицательными из-за того, что обязательства банков превышают их капиталы, сообщило ФАН. Он подчеркнул, что банки ставят на укрепление рубля без учета их забалансовых позиций, пишет URA.RU.
Осадчий отметил, что запас валюты у российских банков составляет 12,2 миллиарда долларов, а граждане накопили 91,3 миллиарда долларов, сообщил телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Инфекционист сравнил продолжительность болезни при разных штаммах COVID-19
- В Бундестаге заявили о причастности России к посадке самолета Ryanair
- В Бразилии обнаружили ещё одну разновидность COVID-19
- Россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
- По делу о падении фуникулера на горе Моттароне задержаны три человека
- В РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров
- Пушков назвал XXI век роковым для США
- Официальный партнер Олимпиады призвал отменить Игры в Токио
- Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических проектов в Крыму и на Дальнем Востоке
- В банках России обнаружили рекордную валютную «дыру»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru