В банках России обнаружили рекордную валютную «дыру»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил, что валютные активы стали отрицательными из-за того, что обязательства банков превышают их капиталы, сообщило ФАН. Он подчеркнул, что банки ставят на укрепление рубля без учета их забалансовых позиций, пишет URA.RU.

Осадчий отметил, что запас валюты у российских банков составляет 12,2 миллиарда долларов, а граждане накопили 91,3 миллиарда долларов, сообщил телеканал «360».

