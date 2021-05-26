В банках России обнаружили рекордную валютную «дыру»

В валютном балансе банковской системы России обнаружили рекордную «дыру» в 15 миллиардов долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет Центробанка.

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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил, что валютные активы стали отрицательными из-за того, что обязательства банков превышают их капиталы, сообщило ФАН. Он подчеркнул, что банки ставят на укрепление рубля без учета их забалансовых позиций, пишет URA.RU.

Осадчий отметил, что запас валюты у российских банков составляет 12,2 миллиарда долларов, а граждане накопили 91,3 миллиарда долларов, сообщил телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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