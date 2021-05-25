Специалист по банковским картам посоветовал брать за рубеж Visa и Mastercard

При планировании поездки за границу гражданину РФ необходимо помнить о различиях в платежных системах разных стран. Об этом рассказала эксперт по банковским картам Анна Лёвочкина.

Лёвочкина напомнила туристам, что карты Visa и Mastercard принимают везде, Maestro работает не во всех странах, а карты российской платежной системы «МИР» принимают далеко не везде. Специалист посоветовала открыть мультивалютный счёт перед поездкой, так как рублёвые карты могут быть невыгодными из-за смены курса.

В этом случае банк будет конвертировать валюту не в пользу иностранца, что повлечет за собой дополнительные расходы. Если банк не знает о перемещениях своего клиента, то он может заблокировать карту из-за подозрительных транзакций. Несмотря на то, что проблема может быть решена быстро, всё же не во всех случаях удается оперативно связаться с кредитной организацией.

Лёвочкина считает, что туристу необходимо иметь при себе наличные. По ее мнению, идеальное соотношение составляет 50 процентов средств на счету и 50 процентов наличных денег.

Кроме того, за снятие денег в банкомате за границей может быть начислена комиссия, напомнила эксперт в эфире «Радио 1».

