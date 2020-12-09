В Баку посчитали запрет на импорт томатов в Россию технической ошибкой

Решение Россельхознадзора запретить ввоз на территорию России томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку. Об этом сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.

По его мнению, это просто техническая ошибка и вопрос будет урегулирован.

Импорт томатов и яблок из Азербайджана запрещен с 10 декабря из-за выявленных в продуктах вредителей, сообщает РИА ФАН.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта).