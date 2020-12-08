Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок азербайджанского производства из-за неоднократного выявления вредителей в продуктах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В сообщении указано, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ранее было уведомлено о многочисленных случаях обнаружения вредителей в товарах. По данным Россельхознадзора, с 22 октября текущего года было зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов: южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.
На официальном сайте ведомства указано, что ограничения носят временный характер и введены в целях сохранения "фитосанитарного благополучия" России. Агентство отмечает, что Азербайджан является крупным поставщиком плодово-овощной продукции в Россию.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2019 году Азербайджан экспортировал в Россию больше 172 тысяч тонн томатов и являлся лидером по поставкам.
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