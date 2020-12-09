Россельхознадзор запретил импорт в Россию томатов и перцев из Армении

Россельхознадзор с 14 декабря запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. В сообщении ведомства говорится, что в продукции был обнаружен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана

Запрещен будет также ввоз на территорию России перцев из этого региона Армении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт яблок и томатов из Азербайджана, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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