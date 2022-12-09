Власти: на заводе «Москвич» собраны более 160 автомобилей

По его словам, до конца текущего года планируется собрать еще около 440 машин, из которых 200 – электромобили. Отмечается, что серийная сборка на предприятии стартовала 23 ноября.

В настоящее время ведется подготовка к производству электрокаров. К концу 2023 года уровень локализации производства на заводе будет увеличен до такого же, как был у «Рено» на заводе в Москве.

Цифра «3» в названии первого серийного автомобиля завода «Москвич» означает размер и старшинство в модельном ряду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

