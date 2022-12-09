Власти: на заводе «Москвич» собраны более 160 автомобилей

Более 160 автомобилей «Москвич 3» собраны на московском заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году

По его словам, до конца текущего года планируется собрать еще около 440 машин, из которых 200 – электромобили. Отмечается, что серийная сборка на предприятии стартовала 23 ноября.

В настоящее время ведется подготовка к производству электрокаров. К концу 2023 года уровень локализации производства на заводе будет увеличен до такого же, как был у «Рено» на заводе в Москве.

Цифра «3» в названии первого серийного автомобиля завода «Москвич» означает размер и старшинство в модельном ряду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвтомобилиАвтопром
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