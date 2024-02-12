В Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа
Власти Австрии намерены подготовить выход из договоров на поставку российского газа. Об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
«Долгосрочные контракты стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая», - добавила она в ходе пресс-конференции.
По словам министра, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке. При этом договор о транзите газа через Украину истекает после 2024 года.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Как рассказал «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, в случае прекращения транзита Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru