В Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа

«Долгосрочные контракты стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая», - добавила она в ходе пресс-конференции.

По словам министра, в 2022 году компания «Газпром» сократила объем поставок в одностороннем порядке. При этом договор о транзите газа через Украину истекает после 2024 года.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Как рассказал «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, в случае прекращения транзита Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов.

