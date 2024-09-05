Путин: Экономика России занимает уже четвертое место в мире
Экономика России поднялась на четвертое место в мире, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
По его словам, отрыв Китая от США — первого от второго места — увеличивается.
Путин также отметил, что российская сторона использует национальные валюты в 65% расчетов с партнерами по БРИКС.
В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что Малайзия намерена вступить в БРИКС и укрепить сотрудничество со странами-членами объединения.
Ранее глава государства предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, напоминает «Свободная пресса».
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