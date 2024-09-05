Путин: Экономика России занимает уже четвертое место в мире

По его словам, отрыв Китая от США — первого от второго места — увеличивается.

Путин также отметил, что российская сторона использует национальные валюты в 65% расчетов с партнерами по БРИКС.

В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил, что Малайзия намерена вступить в БРИКС и укрепить сотрудничество со странами-членами объединения.

Ранее глава государства предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, напоминает «Свободная пресса».

