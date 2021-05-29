В Арктической зоне РФ зарегистрировались более 100 резидентов
Число резидентов Арктической зоны РФ превысило сотню, инвестиции в проекты региона превысили 231 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.
«Самая большая в мире природная экономическая зона, так и называется — Арктическая зона РФ, площадью 5 млн кв. км уже отметила планку в более чем 100 резидентов. Более 100 компаний заявились сюда с проектами на более чем 231 млрд рублей», — цитирует Чекункова ТАСС.
Как отметил министр, 80% резидентов являются представителями малого и среднего бизнеса, каждый третий проект относится к туристической и спортивной сфере.
Резидентом Арктической зоны РФ может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике и готовый реализовать новый инвестиционный проект, вложив в него не менее миллиона рублей. Статус резидента региона предполагает ряд преференций, в том числе налоговых.
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