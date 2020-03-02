В АРБ объяснили снижение выдачи кредиток россиянам

В январе 2020 года впервые с 2015 года в России снизилось количество выданных кредитных карт. Как пишет РБК, сокращение составило 21,7% (до 540,2 тыс. штук). В денежном эквиваленте - на 22,7% (до 22,8 млрд рублей).

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, что этот спад вряд ли связан с тем, что сами банки решили сократить выдачу кредиток.