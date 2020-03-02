В АРБ объяснили снижение выдачи кредиток россиянам
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН объяснил, с чем связано снижение выдачи кредитных карт.
В январе 2020 года впервые с 2015 года в России снизилось количество выданных кредитных карт. Как пишет РБК, сокращение составило 21,7% (до 540,2 тыс. штук). В денежном эквиваленте - на 22,7% (до 22,8 млрд рублей).
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, что этот спад вряд ли связан с тем, что сами банки решили сократить выдачу кредиток.
«Спрос на кредитки уменьшается, потому что сейчас есть много альтернативных способов обслуживания клиентов, например, интернет-банкинг. Это не признак какого-то кризиса, это просто переориентация на другие формы обслуживания», - сказал банкир.
Отметим, что выдача кредитных карт снижалась и в четвертом квартале 2019 года, на 11,4% в сравнении с предыдущим годом.
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