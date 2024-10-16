В АКОРТ раскритиковали ограничение продажи скоропортящихся продуктов в интернете

Законопроект, ужесточающий продажу скоропортящихся продуктов в интернете, несет собой правовое неравенство между платформами и классическим ретейлом, что может привести к дестабилизации всей товаропроводящей цепочки, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что власти хотят ужесточить продажу скоропортящихся продуктов в интернете. Ее разрешат только сетям или продавцам, имеющим торговое место на розничном рынке. Также такие товары сможет продавать сама интернет-площадка, если они перейдут в ее собственность, при этом она будет нести ответственность за их качество, следует из законопроекта Минэкономразвития «О платформенной занятости». Караваев отметил, что инициатива ставит торговые сети в неравное положение с маркетплейсами.