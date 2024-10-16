В АКОРТ раскритиковали ограничение продажи скоропортящихся продуктов в интернете
Предложенные в законопроекте инициативы не устраняют дисбаланс в регулировании офлайн и онлайн торговли, отметил в эфире НСН Игорь Караваев.
Законопроект, ужесточающий продажу скоропортящихся продуктов в интернете, несет собой правовое неравенство между платформами и классическим ретейлом, что может привести к дестабилизации всей товаропроводящей цепочки, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что власти хотят ужесточить продажу скоропортящихся продуктов в интернете. Ее разрешат только сетям или продавцам, имеющим торговое место на розничном рынке. Также такие товары сможет продавать сама интернет-площадка, если они перейдут в ее собственность, при этом она будет нести ответственность за их качество, следует из законопроекта Минэкономразвития «О платформенной занятости». Караваев отметил, что инициатива ставит торговые сети в неравное положение с маркетплейсами.
«Положения законопроекта не способствуют уравниванию конкуренции между онлайн и офлайн торговлей при продаже собственных товаров, не содержат положения аналогичные нормам, ограничивающим крупные торговые сети. Предлагаемая версия законопроекта ставит торговые сети в неравное с маркетплейсами положение при торговле скоропортящимися продовольственными товарами (например, разрешает платформам возвращать продавцам нереализованный товар, который площадки могут даже не оплачивать в случае отсрочки платежа, устанавливать больший размер бонусов и т.д.;), а производителей и вовсе устраняет с онлайн рынка. В текущей версии законопроекта правовое неравенство между платформами и классическим ретейлом содержит риски дестабилизации всей товаропроводящей цепочки», - сказал Караваев.
Он отметил, что предложенные в законопроекте инициативы не устраняют дисбаланс в регулировании офлайн и онлайн торговли.
«АКОРТ позитивно оценивает стремление устранить нормативный вакуум или пробелы в регулировании отношений, связанных с деятельностью цифровых платформ, задать стандарты добросовестной рыночной практики в работе и взаимодействиях с поставщиками, потребителями и работниками. Однако предложенные в законопроекте инициативы не устраняют дисбаланс в регулировании офлайн и онлайн торговли», - добавил собеседник НСН.
Ранее исследование Infoline показало, что за 2023 год россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд рублей против 625 млрд рублей в 2022 году. Отмечается, что сегмент вырос на 47%, передает «Радиоточка НСН».
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