АКОРТ сообщила о снижении средней наценки ретейлеров на социальные продукты
Средняя наценка ретейлеров на социально значимые продукты во втором квартале года составила 6,18% и за год снизилась на 1,75 п.п. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Годом ранее наценка на социально значимые продовольственные товары составляла 7,93%», — напомнили в объединении.
Некоторые продукты в торговых сетях стали дешевле. Так, на 45,5% снизились средние минимальные цены на лук (до 37 рублей за килограмм), на 16% — на пшено (41,6 рубля), на 15% подешевела гречневая крупа (43,4 рубля), на 13% — капуста (до 41 рубля).
В то же время повысились закупочные цены на ряд продовольственных товаров, наиболее заметно подорожала свекла — на 84% год к году, до 55 рублей.
«Также в годовом выражении наиболее сильный рост закупочных цен зафиксирован на куриные яйца (плюс 42%), яблоки (плюс 27%), тушку цыпленка-бройлера (плюс 18%) и морковь (плюс 14%)», — указали в АКОРТ.
Между тем Национальный союз хлебопечения предупредил о риске роста цен на хлеб более чем на 20%, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ перестали атаковали левый берег Днепра в Херсонской области
- АКОРТ сообщила о снижении средней наценки ретейлеров на социальные продукты
- Человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Донецке
- Жители деревни Грязь рассказали, кто живет в замке Пугачевой
- В ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж
- Дрессировщица погибла после нападения медведя в Санкт-Петербурге
- В Москве облили красной краской посольство Чехии
- Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам
- СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области
- «Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru