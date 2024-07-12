АКОРТ сообщила о снижении средней наценки ретейлеров на социальные продукты

Средняя наценка ретейлеров на социально значимые продукты во втором квартале года составила 6,18% и за год снизилась на 1,75 п.п. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Годом ранее наценка на социально значимые продовольственные товары составляла 7,93%», — напомнили в объединении.

Некоторые продукты в торговых сетях стали дешевле. Так, на 45,5% снизились средние минимальные цены на лук (до 37 рублей за килограмм), на 16% — на пшено (41,6 рубля), на 15% подешевела гречневая крупа (43,4 рубля), на 13% — капуста (до 41 рубля).

В то же время повысились закупочные цены на ряд продовольственных товаров, наиболее заметно подорожала свекла — на 84% год к году, до 55 рублей.

«Также в годовом выражении наиболее сильный рост закупочных цен зафиксирован на куриные яйца (плюс 42%), яблоки (плюс 27%), тушку цыпленка-бройлера (плюс 18%) и морковь (плюс 14%)», — указали в АКОРТ.

Между тем Национальный союз хлебопечения предупредил о риске роста цен на хлеб более чем на 20%, пишет RT.

