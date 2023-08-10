В AGR рассказали подробности работы Volkswagen в России под новым названием
Россияне смогут покупать и обслуживать новые автомобили Volkswagen, Audi и Skoda после переименования «Фольксваген Груп Рус» в AGR Automotive Group, рассказали NEWS.ru в компании.
При этом дилерские центры будут принимать заявки на техобслуживание и гарантийный ремонт.
«Все гарантийные обязательства сохраняются, работаем со всеми марками: Skoda, Audi, Volkswagen. Касаемо техобслуживания и гарантийного ремонта - да, дилерские центры все принимают», - сказали в AGR.
При этом в компании подтвердили наличие «некоторых проблем, связанных с нарушенной логистикой», но добавили, что при отсутствии необходимой детали на центральном складе, ее заказывают за рубежом. Срок доставки, в свою очередь, увеличивается.
Ранее экс-представительство Volkswagen было продано структуре дилера «Авилон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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