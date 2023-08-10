В AGR рассказали подробности работы Volkswagen в России под новым названием

При этом дилерские центры будут принимать заявки на техобслуживание и гарантийный ремонт.

«Все гарантийные обязательства сохраняются, работаем со всеми марками: Skoda, Audi, Volkswagen. Касаемо техобслуживания и гарантийного ремонта - да, дилерские центры все принимают», - сказали в AGR.

При этом в компании подтвердили наличие «некоторых проблем, связанных с нарушенной логистикой», но добавили, что при отсутствии необходимой детали на центральном складе, ее заказывают за рубежом. Срок доставки, в свою очередь, увеличивается.

Ранее экс-представительство Volkswagen было продано структуре дилера «Авилон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».