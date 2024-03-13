В Африке остановились заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен

Прекратившие работу предприятия расположены в Кот-д'Ивуаре и Гане. Отмечается, что на этих заводах производится около 60% мирового объема какао-бобов.

В 2024 году цены на какао-бобы выросли на 50%. В начале марта биржевая стоимость достигла исторического максимума - $7 тысяч за тонну.

Ранее экономисты предрекли рост цен на шоколад в России на фоне подорожания какао-бобов, передает «Радиоточка НСН».

