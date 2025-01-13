В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов

В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов, сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Так, рынок за год вырос на 5% в денежном выражении, сумма покупок составила 720 миллиардов рублей.

За этот период лидерами по количеству проданных смартфонов стали Xiaomi, Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном эквиваленте лидируют Apple, Samsung и Xiaomi.

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Отмечается, что смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала 2024 года. Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций. Так, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи рублей до 23,9 тысячи рублей.

В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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