В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов

Отмечается, что смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала 2024 года. Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций. Так, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи рублей до 23,9 тысячи рублей.

В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».

