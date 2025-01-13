В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов
В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов, сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».
Так, рынок за год вырос на 5% в денежном выражении, сумма покупок составила 720 миллиардов рублей.
За этот период лидерами по количеству проданных смартфонов стали Xiaomi, Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном эквиваленте лидируют Apple, Samsung и Xiaomi.
Отмечается, что смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала 2024 года. Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций. Так, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи рублей до 23,9 тысячи рублей.
В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители Москвы и Петербурга чаще всего путешествовали в новогодние праздники
- Телеведущий Николаев подтвердил, что попал в больницу с переломом
- Опрос: 77% россиян вынуждены работать во время отпуска
- Песков: Cанкции США против нефти и газа ведут к дестабилизации мировых рынков
- СМИ: Сотрудник Наркоконтроля устроил смертельное ДТП в Башкирии
- Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области
- Саратовская область откажется от крещенских купаний из-за теплой погоды
- Воробьев назвал пережитком прошлого ларьки с шаурмой в Подмосковье
- СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года
- В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru