В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей
Более 80 миллиардов рублей было направлено на молочную отрасль в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Он подчеркнул, что данная сфера обладает наиболее широким объемом господдержки. По словам Патрушева, необходимо по максимуму использовать все возможности для увеличения объемов производства через внедрение современных технологий, автоматизацию и роботизацию.
Патрушев добавил, что повышение эффективности должно быть связано с развитием научной базы. В рамках федеральной научно-технической программы развития предусмотрено более двух миллиардов рублей для молочного животноводства.
Патрушев также заявил, что власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия из России для стабильности внутреннего рынка, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru