В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей

Более 80 миллиардов рублей было направлено на молочную отрасль в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

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Он подчеркнул, что данная сфера обладает наиболее широким объемом господдержки. По словам Патрушева, необходимо по максимуму использовать все возможности для увеличения объемов производства через внедрение современных технологий, автоматизацию и роботизацию.

Патрушев добавил, что повышение эффективности должно быть связано с развитием научной базы. В рамках федеральной научно-технической программы развития предусмотрено более двух миллиардов рублей для молочного животноводства.

Патрушев также заявил, что власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия из России для стабильности внутреннего рынка, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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