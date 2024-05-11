В 2023 году Казахстан стал лидером по закупкам водки в РФ

В 2023 году Казахстан вновь стал лидером по закупки российской водки. Об этом сообщило РИА Новости, посчитав по открытым статистическим данным.

Отмечается, что в общем объеме в прошлом году Россия продала водку за рубеж на сумму $59,7 млн и почти половина объема в стоимостном выражении пришлась именно на Казахстан ($27,9 млн).

Вторым импортером по величине объемов российской водки стал Израиль. С 2022 по 2023 года Тель-Авив увеличил показатели сразу на 42%. Так, в прошлом году в денежном эквиваленте они составили $12 млн.