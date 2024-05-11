В 2023 году Казахстан стал лидером по закупкам водки в РФ
В 2023 году Казахстан вновь стал лидером по закупки российской водки. Об этом сообщило РИА Новости, посчитав по открытым статистическим данным.
Отмечается, что в общем объеме в прошлом году Россия продала водку за рубеж на сумму $59,7 млн и почти половина объема в стоимостном выражении пришлась именно на Казахстан ($27,9 млн).
Вторым импортером по величине объемов российской водки стал Израиль. С 2022 по 2023 года Тель-Авив увеличил показатели сразу на 42%. Так, в прошлом году в денежном эквиваленте они составили $12 млн.
Замыкает тройку лидеров-импортеров Армения. Ее затраты на российскую водку в 2023 году составили $4,5 млн. А вот на четвертом и пятом местах оказались Грузия и Азербайджан с показателями $3,9 млн и $3,5 млн соответственно.
Ранее сообщалось, что в апреле Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из России.
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