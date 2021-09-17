Вице-мэр Ефимов: Почти 3 млрд перечислили в бюджет самозанятые в 2021 году

За 8 месяцев нынешнего года самозанятые перечислили в бюджет города 2,78 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Это в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, добавив, что ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей,.

«Количество самозанятых в столице прирастает в среднем на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек – это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года этот статус в столице получили 236 тысяч человек», – уточнил Владимир Ефимов.

Растет и суммарный доход самозанятых. С начала 2019 года до 1 сентября 2021 года он составил 232 млрд рублей – 40 процентов от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в стране. Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что средний размер чека к началу осени достиг 2332 рубля, увеличившись на 20 процентов по сравнению с началом года.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, а с октября 2020 года он распространен на всю страну. Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4 процента от суммы полученного дохода, 6 процентов – при работе с ИП и компаниями.

