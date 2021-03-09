В 2020 году таможня ОЭЗ «Технополис «Москва» приняла втрое больше грузов

Всего в 2020 году было оформлено около тысячи товарных накладных, что в три раза превышает показатели 2019 года, сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Для резидентов «Технополиса Москва» доступна преференция режима свободной таможенной зоны, благодаря которой производители имеют возможность ввозить зарубежное оборудование, компоненты, сырье, комплектующие, строить производственные площадки на льготных условиях. Благодаря этой мере поддержки за все время работы особой экономической зоны с 2006 года ее резиденты сэкономили порядка 80 млн рублей», - сказал руководитель ОЭЗ.

Чаще всего в ОЭЗ эту преференцию используют производители медицинского оборудования, микроэлектроники и композитных материалов.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

