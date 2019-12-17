В 2020 году России может не хватить рыбопромысловых судов

По данным материалов конференции, количество судов в отрасли сократилось на 25% за последние 18 лет. По мнению экспертов, ксли тенденция будет продолжаться, то объём вылова рыбы в объёме свыше 5 млн тонн станет невозможным. Агентство сообщает, что благодаря квотам был заключен договор на постройку 33 новых судов, однако на строительство требуется около пяти лет. Отмечается, что именно рыбопромысловый флот производит 90% улова, а также 92% мороженой продукции, 96% рыбной муки и 15% консервов. Отрасль нуждается в создании больше 100 судов.

В конце ноября об этой проблеме говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На ее решение во многом направлена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России, рассчитанная на период до 2030 года. В документе указано, что техническая база флота будет модернизирована на 80%



