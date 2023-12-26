Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к поставкам в Россию
Власти Южной Кореи до 1159 позиций расширили перечень товаров, ограниченных на экспорт в Россию и Белоруссию, сообщает министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Сеул уточнил 682 наименования, среди которых металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи и машины. Новые меры объяснили тем, что товары могут использоваться в военных целях. Изменения вступят в силу после административных процедур в начале 2024 года.
Как уточняет ведомство, ограничения распространяться на все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. Ранее экспорт был ограничен лишь на модели стоимостью до $50 тысяч.
Ранее республика передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования и 100 грузопассажирских автомобилей типа пикап, передает «Радиоточка НСН».
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