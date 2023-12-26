Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к поставкам в Россию

Сеул уточнил 682 наименования, среди которых металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи и машины. Новые меры объяснили тем, что товары могут использоваться в военных целях. Изменения вступят в силу после административных процедур в начале 2024 года.

Как уточняет ведомство, ограничения распространяться на все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. Ранее экспорт был ограничен лишь на модели стоимостью до $50 тысяч.

Ранее республика передала Украине 10 единиц оборудования для разминирования и 100 грузопассажирских автомобилей типа пикап, передает «Радиоточка НСН».



