Узбекистан планирует увеличить объем поставок газа из России в 3,6 раза

Власти Узбекистана планируют увеличить импорт российского газа с 9 млн до 32 млн куб. в сутки, следует из постановления правительства.

Это в 3,6 раза больше по сравнению с текущими поставками, в общей сложности речь идет и о 11,68 млрд куб. в год, пишут «Ведомости». Россия начала поставлять газ в Узбекистан в октябре 2023 года.

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Отмечается, что наращивание объемов будет реализовываться за счет модернизации магистральной системы в 2024-2030 годах. На это планируется выделить $500 млн.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat.

Санкции на поставки российского газа не распространяются, но Европа сама от него отказывается, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков «Радиоточке НСН». Так, в 2023 году Москва поставила европейским странам всего 27 миллиардов кубов газа, а раньше поставки измерялись сотнями миллиардов. Он отметил, что заменить европейских покупателей пока некем, за исключением Узбекистана и Казахстана.

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ФОТО: РИА Новости
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