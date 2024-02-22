Узбекистан планирует увеличить объем поставок газа из России в 3,6 раза

Отмечается, что наращивание объемов будет реализовываться за счет модернизации магистральной системы в 2024-2030 годах. На это планируется выделить $500 млн.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat.

Санкции на поставки российского газа не распространяются, но Европа сама от него отказывается, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков «Радиоточке НСН». Так, в 2023 году Москва поставила европейским странам всего 27 миллиардов кубов газа, а раньше поставки измерялись сотнями миллиардов. Он отметил, что заменить европейских покупателей пока некем, за исключением Узбекистана и Казахстана.

