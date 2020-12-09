Увеличилось число россиян, ожидающих премию к Новому году
В конце 2020 года увеличилось число россиян, рассчитывающих на премии от работодателей к новогодним праздникам.
Поощрения ждут 37% граждан, в то время как в прошлом году на него надеялись лишь 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по трудоустройству.
Между тем, выплачены премии в 2019 году были 28% опрошенных.
Если денежные вознаграждения будут получены, то 11% респондентов сообщили, что потратят их на новогодние отдых и развлечения, 10% - на новогодний стол, а 8% респондентов признались, что планируют приобрести что-то для себя.
Годом ранее средний размер премиальных к Новому году составил 15 тысяч рублей, сообщает news.ru.
В опросе, который был проведён в декабре, приняли участие 5 тысяч россиян из всех регионов.
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