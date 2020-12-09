Увеличилось число россиян, ожидающих премию к Новому году

В конце 2020 года увеличилось число россиян, рассчитывающих на премии от работодателей к новогодним праздникам.

Поощрения ждут 37% граждан, в то время как в прошлом году на него надеялись лишь 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по трудоустройству.

Между тем, выплачены премии в 2019 году были 28% опрошенных.