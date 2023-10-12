Устройство для безопасной перевозки вакцин создали московские компании
Совместная разработка двух компаний российской столицы позволяет существенно повысить безопасность перевозки вакцин. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Авторы решения - производитель электронного оборудования «АТБ Электроника» и разработчик программного обеспечения в сфере Интернета вещей «Комнэт».
«Разработка выполнена в виде компактного устройства, которое монтируется на контейнер перевозки грузов с целью отслеживания ключевых параметров. Речь идёт о качестве хранения и транспортировки препаратов», - рассказал Ефимов.
Трекер фиксирует местоположение объекта, включая отклонения от назначенных маршрутов, а также температурный режим. Он также позволяет контролировать переворот контейнера и удары по нему. Комплекс безопасной перевозки предусматривает установку тревожной кнопки в кабину водителя.
Устройство продемонстрировало высокую эффективность и безопасность применения в ходе многоступенчатого тестирования. Оно уже доступно для заказа. Причём технические характеристики трекера дают возможность расширить его функционал. Устройство будет востребовано компаниями, которые, в частности, специализируются на перевозке грузов особых категорий, пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Москва создаёт комфортные условия для бизнеса, что позволяет развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Промышленные компании могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Действует целый комплекс антикризисных инструментов.
Сегодня в мегаполисе функционируют более четырех тысяч промышленных площадок, где заняты свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru