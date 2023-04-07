Устойчивость под санкциями: Как изменился рынок столичной недвижимости
Последствия антироссийских санкций, а также массовый уход западных компаний из России поменяли расклад на столичном рынке недвижимости, но не привели к кризису. Число свободных помещений в сфере торговой и офисной недвижимости за прошлый год существенно не увеличилось, а сегмент складских площадей, наоборот, показал рекордные цифры по объему ввода в Москве за последние пять лет, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.
По её словам, он достиг 1,8 миллиона квадратных метров, увеличившись за год на 29%.
«К этому привело стремительное развитие онлайн-торговли, кроме того, изменение цепочек в поставках товарах не снизило значимость Москвы как крупного логистического центра», – подчеркнула министр.
Она также отметила, что в сегменте торгово-офисной недвижимости, несмотря на сокращение объемов введенных площадей, ситуация осталось стабильной. В 2022 году в столице было введено 340 тысяч квадратных метров новых офисных площадей – на 42% меньше, чем годом ранее. Доля свободных помещений по итогам прошлого года составила 10,6%, что соответствует общемировым значениям.
Багреева также обратила внимание и на отраслевую смену арендаторов офисов.
По её словам, на смену ИТ-компаниям, которые доминировали ещё в 2021 году, пришли производственные предприятия и банковские структуры.
В прошлом году ввод в эксплуатацию зданий в сфере коммерческой недвижимости снизился в 2,8 раза и составил 124 тысячи квадратных метров. При этом, несмотря на уход более 100 иностранных брендов, число незанятых помещений в этом сегменте выросло незначительно, с 10 до 12%.
Из-за роста онлайн-торговли крупные торговые центры за последний год недосчитались покупателей, в то же время небольшие торговые центры площадью до 10 тысяч квадратных метров регистрируют увеличение посещаемости в среднем по году и востребованность у арендаторов.
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