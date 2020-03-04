Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 миллиардов рублей между социально-экономически успешными регионами. В сообщении ведомства уточняется, что части этой суммы будут направляться тем регионам страны, «которые достигают высоких показателей в своей деятельности». Гранты будут распределяться исходя из рейтинга эффективности региональных властей.

«Нaдеемся, это подстегнет их aктивизировaть рaботу по улучшению покaзaтелей, чтобы принести своему региону тaкой приятный "бонус", который позволит им многое сделaть для людей в своем субъекте», - добaвили в министерстве.