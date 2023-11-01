Услуги составили более трети закупок на московском портале поставщиков
На московском портале поставщиков с января по октябрь 2023 года было заключено около 65 тысяч контрактов на оказание различных видов услуг, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет об образовательных, медицинских, информационно-технологических услугах, а также касающихся сфер культуры, искусства, ремонта и техобслуживания.
«37% сделок пришлось именно на такие закупки: столичные заказчики подписали около 65 тыс. контрактов. Их общая сумма – 12,2 млрд рублей», - сказал Ефимов.
Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, больше всего контрактов было заключено на образовательные услуги(10,2 тыс.), а также на ремонт и техобслуживание зданий (9,3 тыс.).
«Третье место делят три сферы: культура и искусство, информационно-технологические и медицинские услуги. За 10 месяцев состоялось по 4,5 тысячи таких закупок. Общий объем контрактов по этим пяти категориям достигает 5,5 млрд рублей», – добавил Щербаков.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала 2023 года на Портале поставщиков было проведено 405 тысяч закупок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru