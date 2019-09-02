Шкуматов: На смену продажам авто придут подписка и фирменный каршэринг

Продажи своих автомобилей через интернет начал французская компания Renault. Ранее немецкий автопроизводитель Daimler-Benz выпустил прогноз, что к 2015 году на онлайн у него будет приходиться четверть продаж.

Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН отметил, что ничего нового в этой инициативе нет.

«Все новые автомобили стандартные, отличаются только набором опций. И зачем тогда нужно содержать дорогие дилерские центры, если можно резко снизить издержки? Ведь в качестве тест-драйва, к примеру, можно использовать каршеринг. Та же Tesla давно продается через интернет, у нее нет широкой мировой сети дилеров», - сказал он.

По словам эксперта, продажи через интернет – лишь один из трендов развития автодистрибуции.