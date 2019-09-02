Шкуматов: На смену продажам авто придут подписка и фирменный каршэринг
Координатор «Общества синих ведерок» в эфире НСН рассказал о новых трендах среди автопроизводителей.
Продажи своих автомобилей через интернет начал французская компания Renault. Ранее немецкий автопроизводитель Daimler-Benz выпустил прогноз, что к 2015 году на онлайн у него будет приходиться четверть продаж.
Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН отметил, что ничего нового в этой инициативе нет.
«Все новые автомобили стандартные, отличаются только набором опций. И зачем тогда нужно содержать дорогие дилерские центры, если можно резко снизить издержки? Ведь в качестве тест-драйва, к примеру, можно использовать каршеринг. Та же Tesla давно продается через интернет, у нее нет широкой мировой сети дилеров», - сказал он.
По словам эксперта, продажи через интернет – лишь один из трендов развития автодистрибуции.
«Автопроизводители переходят на новые модели. Думаю, продажа автомобилей через интернет будет заменена подпиской на них, то есть по сути долгосрочной арендой автомобиля. Люди хотят ездить на хороших автомобилях и в то же время – на разных автомобилях. О такой модели уже объявил Hyundai. Volvo тоже сдает автомобили в аренду по подписке. Но там есть много глупых ограничений. Пока у этих предложений нет гибкости, они не интересны широкой общественности, потому что очень дорогие. Но тренд в этом направлении очевиден. Думаю, будет происходить слияние концепций каршеринга и автопроизводства. Автопроизводитель должен будет иметь фирменный каршеринг», - пояснил Шкуматов.
Ранее автоэксперт в эфире НСН рассказал, почему в России может сократиться спрос на автомобили.
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