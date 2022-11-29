Путин и Токаев обсудили «тройственный газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана

Лидеры двух стран провели переговоры накануне. По итогам встречи Путин и Токаев подписали декларацию между двумя странами, отмечает телеканал «360». Визит Токаева в Москву стал его первой официальной зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента Казахстана, пишет Ura.ru.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — написал Желдибай в соцсетях.

Пресс-секретарь указал, что лидеры Казахстана и России считают необходимым провести «детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса» с учетом интересов заинтересованных сторон.

