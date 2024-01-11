«Ущербная позиция»: От ЦБ ожидают снижения ключевой ставки до 10% к октябрю
Аналитик Михаил Беляев заявил НСН, что Центробанк постепенно начнет снижать ключевую ставку только в марте-апреле.
Центробанк может начать снижать ключевую ставку в марте-апреле, при этом резкого перехода не будет – только к октябрю ставка приблизится к 10%, заявил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая ключевая ставка Центробанка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции.
«Если Центробанк пересмотрит свои ущербные позиции и поймет, что надо снижать ключевую ставку, то он за это дело возьмется не раньше весны. При этом ключевую ставку нельзя снижать резко, потому что экономика такие резкие снижения не выдерживает. Это будет происходить по процентному пункту в месяц, если такое решение будет принято. Если процесс начнется в марте-апреле, то ставка в 10% будет не раньше октября. Это приемлемая ставка, но тоже высокая. То есть, весь год наша экономика будет находиться под прессом высокой ключевой ставки. Объяснения Набиуллиной просто смехотворные, так как на инфляцию это не влияет», - объяснил собеседник НСН.
Центробанк вряд ли приступит к смягчению денежно-кредитной политики раньше второй половины 2024 года, считает экономист Константин Церазов. Эксперт полагает, что Центробанк будет ждать устойчивого снижения инфляции. Церазов обратил внимание, что повышение ключевой ставки дает эффект через 3-6 месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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