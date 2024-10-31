«Урожай, спрос и требования»: Названы причины повышения цен на картофель на 54%

Стоимость картофеля увеличилась с начала года на 54,7% из-за ряда факторов, в том числе на фоне требований к качеству, которые предъявляют торговые сети, отметила руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина с в разговоре с НСН. При этом она указала, что в 2023 году урожай был рекордным и овощ были вынуждены продавать за копейки.

Стоимость картофеля увеличивается в РФ третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировали в некоторых регионах, пишут «Известия». По предварительным данным Минсельхоза, в этом году собрано на 15% меньше урожая.