«Урожай, спрос и требования»: Названы причины повышения цен на картофель на 54%
Возникла ситуация, когда спрос превысил предложение на столовый картофель, отметила в эфире НСН Татьяна Губина.
Стоимость картофеля увеличилась с начала года на 54,7% из-за ряда факторов, в том числе на фоне требований к качеству, которые предъявляют торговые сети, отметила руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина с в разговоре с НСН. При этом она указала, что в 2023 году урожай был рекордным и овощ были вынуждены продавать за копейки.
Стоимость картофеля увеличивается в РФ третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировали в некоторых регионах, пишут «Известия». По предварительным данным Минсельхоза, в этом году собрано на 15% меньше урожая.
«У нас цена (в 2023 году - ред. НСН) была ниже плинтуса. Был рекордный урожай, 8,6 миллионов тонн. Мы были вынуждены продавать по 10 рублей, конкурировать друг с другом. Это ниже себестоимости даже, мы не могли развиваться. Привело это к тому, что любая низкая цена – это предвестник снижения привлекательности данного спектра. Но что еще разгоняет цену? Есть у нас понятие качества, которое предъявляют нам индустриальные партнеры – сетевые структуры, торговые сети и предприятия по переработке. У них есть стандартизированные подходы к картофелю. Если мы говорим про наш с вами столовый картофель, то у торговых сетей есть требования по калибру. То есть, это тот же картофель, но он должен быть крупным. А в связи со сложной вегетацией крупного картофеля получилось не так много. Возникла ситуация, когда спрос превышает предложение именно на эту категорию», – сказала Губина.
Она также рассказала, что Россия импортирует из-за рубежа всего 10% от выращенного урожая картофеля внутри страны.
«Если мы берем общее производство, пусть 7 миллионов тонн, то импорт у нас бывает не более 10% от выращенного. Большую часть в этой корзине занимает Египет в силу обстоятельств. Потому что они начинают к нам привозить, импортировать в тот момент, когда у них условно ранний урожай, а нам хочется деликатес на полке. Мы к этому привыкли», – добавила собеседница НСН.
Ранее в РФ предложили продвигать в торговых сетях картофель российской селекции под единым брендом. Указывается, что, выбирая товар, потребители в большей степени ориентируются на его вкусовые качества, а не внешний вид. При этом картофель отечественного производства адаптирован под вкусы россиян, передает «Радиоточка НСН».
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