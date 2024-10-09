СМИ: В России предложили создать единый бренд картофеля

Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) предложил продвигать в торговых сетях картофель российской селекции под единым брендом, пишет РБК со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину.

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По ее словам, выбирая товар, потребители в большей степени ориентируются на его вкусовые качества, а не внешний вид. При этом картофель отечественного производства адаптирован под вкусы россиян.

«Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — сказала она на сессии XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024».

В качестве названия общеотраслевого бренда Союз предлагает вариант «Ваш вкусный картофель». Такой продукт должен быть фасованным, а не весовым, и продаваться в упаковке с единым внешним видом. Первая продукция единого бренда может появиться в магазинах уже осенью 2025 года.

По данным Росстата, потребление картофеля по итогам 2023 года выросло в годовом выражении на 4,5% и составило почти до 55 кг на человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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