СМИ: В России предложили создать единый бренд картофеля

По ее словам, выбирая товар, потребители в большей степени ориентируются на его вкусовые качества, а не внешний вид. При этом картофель отечественного производства адаптирован под вкусы россиян.

«Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — сказала она на сессии XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024».

В качестве названия общеотраслевого бренда Союз предлагает вариант «Ваш вкусный картофель». Такой продукт должен быть фасованным, а не весовым, и продаваться в упаковке с единым внешним видом. Первая продукция единого бренда может появиться в магазинах уже осенью 2025 года.

По данным Росстата, потребление картофеля по итогам 2023 года выросло в годовом выражении на 4,5% и составило почти до 55 кг на человека, передает «Радиоточка НСН».

