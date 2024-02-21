Уровень газификации России составил 73,8%

По итогам 2023 года уровень газификации в России составил 73,8%. За последние десять лет показатель увеличился более чем на восемь процентных пунктов, что свидетельствует об улучшении социально-экономического развития регионов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на площадке международной выставки-форума «Россия» в рамках Дня энергетики.



Он пояснил, что поставки газа на внутренний рынок за последние 10 лет увеличились до 500 миллиардов кубометров в год. Для сравнения в 2014 году они составляли чуть более 458 миллиардов кубометров.



Подобной тенденции способствовал повышенный спрос на социальную газификацию, которая по инициативе президента РФ Владимира Путина бессрочна.



«Все эти достижения не были бы возможны без поддержки со стороны государства и лично президента России, реализации федеральных и региональных программ модернизации и развития отрасли, которые мы будем обсуждать и на этом форуме», – заявил Александр Новак.



Ранее президент Владимир Путин обещал продолжить газификацию населенных пунктов в 72 регионах до 2025 года.

