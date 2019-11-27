Уровень доверия к евро достиг исторического максимума

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что доверие к евро сегодня сильнее, чем когда-либо. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Лагард, сегодня около 76% жителей Европы поддерживают единую валюту. Также глава ЕЦБ назвала евро «цементом, скрепляющим европейское экономическое пространство».

Напомним, евро как официальная валюта представлена в 19 странах Евросоюза, еще в 9 государствах является национальной валютой.

Ранее ЦБ России предостерёг отечественные банки от операций в евро, отметив что они не приносят прибыль в последнее время. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

