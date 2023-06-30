Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%
Уровень безработицы в мае обновил исторический минимум и снился до 3,2%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным Голиковой, в базе вакансий портала «Работа России» находятся более 1,8 млн предложений о работе, более 20 тысяч человек уже трудоустроены по программе субсидирования найма.
В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в стране продолжается программа бесплатного переобучения по нацпроекту «Демография».
«Более 80 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Свыше 22 тысяч уже завершили обучение», – отметил министр.
Ранее Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в стране снизилось на 42 тысячи с начала года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru