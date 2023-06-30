Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%

«При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным Голиковой, в базе вакансий портала «Работа России» находятся более 1,8 млн предложений о работе, более 20 тысяч человек уже трудоустроены по программе субсидирования найма.

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в стране продолжается программа бесплатного переобучения по нацпроекту «Демография».

«Более 80 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Свыше 22 тысяч уже завершили обучение», – отметил министр.

Ранее Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в стране снизилось на 42 тысячи с начала года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

