Юрист назвала способ, который позволит быстрее закрыть ипотеку

«Если ваш работодатель платит 13% НДФЛ с вашей зарплаты, вы можете вернуть 260 тысяч рублей раз в жизни при покупке жилой недвижимости. Апартаменты сюда не относятся», - добавила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, на погашение ипотеки следует направлять все дополнительные платежи, включая премии. Также если квартира была приобретена в браке, есть возможность вернуть до 390 тысяч рублей дважды – и за мужа, и за жену. Многодетные семьи в этом случае могут рассчитывать на субсидию до 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года российские банки выдали жителям Центрального федерального округа (ЦФО) 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 75,5 миллиардов рублей, что на 62,4% меньше к уровню декабря 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

