Урбанисты предсказали закрытие 30% кафе и салонов красоты в Москве

При сохранении мер поддержки бизнеса в нынешнем объёме в Москве могут закрыть 27% компаний, работающих в сфере услуг. Такой сценарий предвидит Московский центр урбанистики, основанный экс-руководитель столичного Департамента культуры Сергеем Капковым.

Уход с рынка почти 30% компаний — наиболее вероятный сценарий, считают урбанисты. В таком случае покупательская активность летом 2020 года составит 70% от докризисного уровня.

Есть и другие варианты: в лучшем случае удастся обойтись «малой кровью», и тогда закроются только 8,1% компаний сферы услуг. Однако он возможен лишь при расширении мер государственной поддержки и быстром смягчений ограничений Роспотребнадзора, приводит РБК расчёты центра урбанистики. В худшем случае (при поэтапном открытии компаний до конца года) московский рынок услуг недосчитается 56% компаний, говорят исследователи.

Как говорится в материале, при базовом, наиболее вероятном сценарии больше других пострадают beauty-услуги, предприятия общественного питания и фитнес-индустрия. В первых двух сферах может закрыться свыше трети компаний, прогнозируют урбанисты.

Ранее аналитики IT-компании «Платформа ОФД» сообщили НСН, что продажи кафе и ресторанов в мае 2020 года рухнули на 60% в денежном выражении относительно показателей прошлого года.

