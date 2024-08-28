Уоррен Баффет готовится к масштабному кризису в США
Новый экономический кризис грозит США, считает инвестиционный советник, преподаватель МГУ им. Ломоносова Юлия Кузнецова, сообщает aif.ru.
По её словам, об этом говорят действия самого известного в мире инвестора Уоррена Баффета.
Кузнецова рассказала, о продаже компанией, которой владеет миллиардер, акции Bank of America Corp. на сумму 982 млн долларов. В конце июля он избавился от активов второго по величине банка в США на сумму 2,3 млрд долларов.
Она уверена в том, что Баффет продает акции по высокой цене, чтобы за тем скупить их за бесценок.
«Можно сказать, что он, на основе своего опыта, чувствует сильные кризисы. То же самое произошло в 2005 году, когда Баффет продал огромное количество акций, постепенно выходя из них в реальные деньги» - заметила эксперт.
Она напомнила, как инвестор в 2008 году, когда котировки всех ведущих компаний рухнули, начал активно скупать их вновь.
«То есть на пике позиций он продает акции, а потом выкупает акции обратно в период падения и, таким образом, зарабатывает свое огромное состояние» - пояснила Кузнецова.
Она также добавила, что точно сказать нельзя, когда именно ударит кризис, однако учитывая огромный уровень госдолга США, он может быть в 2025-2027 годах.
Ранее миллиардер Баффет предсказал крах криптовалют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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