Уоррен Баффет готовится к масштабному кризису в США

Она уверена в том, что Баффет продает акции по высокой цене, чтобы за тем скупить их за бесценок.

«Можно сказать, что он, на основе своего опыта, чувствует сильные кризисы. То же самое произошло в 2005 году, когда Баффет продал огромное количество акций, постепенно выходя из них в реальные деньги» - заметила эксперт.

Она напомнила, как инвестор в 2008 году, когда котировки всех ведущих компаний рухнули, начал активно скупать их вновь.

«То есть на пике позиций он продает акции, а потом выкупает акции обратно в период падения и, таким образом, зарабатывает свое огромное состояние» - пояснила Кузнецова.

Она также добавила, что точно сказать нельзя, когда именно ударит кризис, однако учитывая огромный уровень госдолга США, он может быть в 2025-2027 годах.

Ранее миллиардер Баффет предсказал крах криптовалют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

