СМИ: Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple

Оставшийся пакет оценивается в 84,2 миллиарда долларов. Это произошло во втором квартале и последовало за массовой продажей других ценных бумаг. Только в апреле-июне Berkshire продала акций на 75,5 миллиарда долларов.

Баффет назвал Apple все еще хорошим бизнесом, но пожелал найти иной источник большой прибыли.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку необходимо оперативно подать в суд иск о разделе имущества, чтобы на акции компании наложили арест и любые сделки с ними стали невозможны.

