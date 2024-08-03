СМИ: Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple
Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета продал почти половину своих акций Apple — около 49% от принадлежавшего структуре объема, сообщает Wall Street Journal.
Оставшийся пакет оценивается в 84,2 миллиарда долларов. Это произошло во втором квартале и последовало за массовой продажей других ценных бумаг. Только в апреле-июне Berkshire продала акций на 75,5 миллиарда долларов.
Баффет назвал Apple все еще хорошим бизнесом, но пожелал найти иной источник большой прибыли.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку необходимо оперативно подать в суд иск о разделе имущества, чтобы на акции компании наложили арест и любые сделки с ними стали невозможны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выступление Ивана Урганта отменили в Санкт-Петербурге
- СМИ: Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple
- Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области
- Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа
- Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за паводков
- YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве
- Более 50 тысяч жителей Темрюкского района Кубани остались без воды
- Движение на участке федеральной трассы «Байкал» перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
- Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе
- Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru