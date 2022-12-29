СМИ: UnionPay ввела лимиты на снятие наличных с российских карт за рубежом
Китайская платежная система Union Pay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые были выпущены российскими банками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник на платежном рынке.
Отмечается, что лимит на снятие наличных за границей - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год на каждую карту.
Согласно информации на официальном сайте платежной системы, в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и Почта Банк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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