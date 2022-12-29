СМИ: UnionPay ввела лимиты на снятие наличных с российских карт за рубежом

Отмечается, что лимит на снятие наличных за границей - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год на каждую карту.

Согласно информации на официальном сайте платежной системы, в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и Почта Банк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

