UniCredit запросил у европейского суда разъяснения по поводу ЕЦБ и России
Итальянская финансовая группа UniCredit, владеющая российским банком «ЮниКредит», подала иск в высший суд ЕС общей юрисдикции, оспаривая ряд требований Европейского Центрального банка (ЕЦБ) по поводу сокращения своего присутствия в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление.
По данным издания, UniCredit запрашивает «окончательное юридическое разъяснение» требований, установленных ЕЦБ, касающихся ликвидации московского филиала группы.
Представители банка заявили, что в целом согласны с необходимостью сократить деятельность компании в России, однако у них есть сомнения по поводу условий этого сокращения.
На время судебных слушаний UniCredit просит приостановить действие соответствующего решения регулятора, передает «Радиоточка НСН».
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