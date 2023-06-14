«Расширение дедолларизации»: Почему России полезно членство Египта в БРИКС

Египет — самая крупная страна в Африке, ее членство в БРИКС придаст больше веса организации, а также расширит число стран, где не пользуются долларом. Об этом НСН заявил профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин.

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Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщило агентство ТАСС. По его словам, Египет очень интересует перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. По словам Лукина, желание стать членами БРИКС, помимо Египта, изъявили еще несколько государств.

«Египет уже давно подал эту заявку. Помимо него, членами БРИКС хотят быть Индонезия, Нигерия, Мексика и еще целый ряд крупных государств. В стремлении Египта нет ничего удивительного. Египет — крупнейшая страна в Африке, ее вступление в БРИКС придаст больше веса организации. Отмечу, что БРИКС предполагает глобальный диалог групп, представляющих на международной арене интересы незападных государств», — сказал Лукин.

Собеседник НСН также объяснил, почему Россия заинтересована в членстве Египта в БРИКС.

«В частности, Египет, равно как и Россия, выступает за дедолларизацию международной экономики. Нельзя дедолларизировать экономику в одной стране, нужно, чтобы доллары не действовали в качестве международной валюты на достаточно большой части мира. Также членство Египта полезно при принятии некой альтернативы SWIFT. Сейчас несколько стран договорились использовать иранскую систему. Чем больше к этим процессам подключится крупных стран, тем лучше», — подытожил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

