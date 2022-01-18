Украинские запасы газа сократились на 44,3%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины снизились на 44,3% за год, или на 10,01 млрд куб. м. Соответствующие данные опубликовала государственная компания «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».

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Топливные запасы Украины составляют 12,613 млрд куб. м. При это год назад этот показатель составлял 23,2 млрд куб. м.

По данным ГТС, в период с 8 по 15 января запасы газа уменьшились на 4,3%. При этом

Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНафтогазГаз
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