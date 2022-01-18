Украинские запасы газа сократились на 44,3%
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины снизились на 44,3% за год, или на 10,01 млрд куб. м. Соответствующие данные опубликовала государственная компания «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».
Топливные запасы Украины составляют 12,613 млрд куб. м. При это год назад этот показатель составлял 23,2 млрд куб. м.
По данным ГТС, в период с 8 по 15 января запасы газа уменьшились на 4,3%. При этом
Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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