Украинские запасы газа сократились на 44,3%

Топливные запасы Украины составляют 12,613 млрд куб. м. При это год назад этот показатель составлял 23,2 млрд куб. м.

По данным ГТС, в период с 8 по 15 января запасы газа уменьшились на 4,3%. При этом

Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

