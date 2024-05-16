Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами

Китай и Польша стали крупнейшими торговыми партнерами Украины за первые четыре месяца 2024 года, сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram-канале.

Так, Китай поставил Украине товаров на 4,2 миллиарда долларов, а импорт в страну составил 1,2 миллиарда долларов.

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На втором месте оказалась Польша (экспорт – 2,3 миллиарда долларов, импорт – 1,3 миллиарда долларов). На третьем месте Германия и Испания.

По итогам апреля Китай поставил в Россию товаров на $8,3 млрд, что на 13% меньше значения за аналогичный период 2023 года. В марте показатель по экспорту из КНР тоже падал – на 16%, до $29 млрд. Это стало первым снижением с 2022 года. Такую динамику можно объяснить опасением Китая вторичных санкций со стороны США. Вашингтон угрожает Китаю санкциями на фоне поддержки России.

В целом товарооборот между двумя странами с января по апрель вырос на 4,7% в годовом выражении, достигнув $76,58 млрд. Лидеры двух стран подтвердили курс на продолжение развитие торговых отношений и совместных экономических проектов, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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