Украина впервые начала импорт российских огурцов

По его словам, в связи с этим на Украине резко вырос импорт данного продукта из Турции и Белоруссии.

Кузин также сообщил, что в России оптовая цена гладкого огурца составляет 60-80 рублей за кг, а короткого бугорчатого - 90-120 рублей за кг.