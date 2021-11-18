Украина впервые начала импорт российских огурцов

Украина впервые начала осуществлять импорт российских огурцов. Об этом говорится на отраслевом аналитическом портале EastFruit.

Сообщается, что ранее российский рынок был основным для сбыта украинских тепличных огурцов.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено - лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки - 38-45 гривен ($1,44-1,70) за один кг. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на него»,- рассказал руководитель международных проектов портала Евгений Кузин.

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По его словам, в связи с этим на Украине резко вырос импорт данного продукта из Турции и Белоруссии.

Кузин также сообщил, что в России оптовая цена гладкого огурца составляет 60-80 рублей за кг, а короткого бугорчатого - 90-120 рублей за кг.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыИмпортРоссияУкраина
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